Трамп решил поставить соперников по одну сторону с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп решил поставить соперников из Демократической партии по одну сторону с коронавирусом. Об этом сообщает NBC News.
Руководство избирательной кампании Трампа, в частности, проинструктировало его доверенных лиц, что главного конкурента в президентской гонке Джо Байдена и других демократов следует называть словом «оппозиция». Также необходимо подчеркивать разницу в поведении Байдена, который самоизолировался, и Трампа, ежедневно выступающего на брифингах для прессы. Все это должно закрепить у избирателя впечатление, что они мешают вести войну с коронавирусом во главе с президентом.
Байден лидирует в гонке за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах в 2020 году. Он заручился поддержкой 1 201 делегата-выборщика, преследующий его сенатор Берни Сандерс — 896. Для того чтобы получить право баллотироваться на выборах, необходимы голоса 1 991 делегата. Среди республиканцев безоговорочно лидирует Трамп, уже набравший необходимое количество голосов.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов — более пяти тысяч, девять тысяч человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения