Мужчинам и женщинам в Перу запретили одновременно выходить на улицу

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции власти ввели карантин и запретили мужчинам и женщинам одновременно выходить на улицу. Об этом сообщает BBC News.
Ограничения будут действовать с 9 по 12 апреля. Мужчины смогут выходить из дома по понедельникам, средам и пятницам, а женщины — по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье никому нельзя покидать жилье.
Президент страны Мартин Вискарра заявил, что старые меры борьбы с коронавирусом давали хорошие результаты, но не те, на которые надеялось правительство. По мнению лидера, новые гендерные ограничения должны действительно помочь.
По последним данным, в Перу больше 1,4 тысячи инфицированных коронавирусом. 55 человек погибли, 447 — вылечились.
2 апреля президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал расстреливать нарушителей карантина, введенного из-за коронавируса. Он также призвал бережно относиться к медицинским работникам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения