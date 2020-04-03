Мужчинам и женщинам в Перу запретили одновременно выходить на улицу

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции власти ввели карантин и запретили мужчинам и женщинам одновременно выходить на улицу. Об этом сообщает BBC News.

Ограничения будут действовать с 9 по 12 апреля. Мужчины смогут выходить из дома по понедельникам, средам и пятницам, а женщины — по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье никому нельзя покидать жилье.

Президент страны Мартин Вискарра заявил, что старые меры борьбы с коронавирусом давали хорошие результаты, но не те, на которые надеялось правительство. По мнению лидера, новые гендерные ограничения должны действительно помочь.

По последним данным, в Перу больше 1,4 тысячи инфицированных коронавирусом. 55 человек погибли, 447 — вылечились.

2 апреля президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал расстреливать нарушителей карантина, введенного из-за коронавируса. Он также призвал бережно относиться к медицинским работникам.

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