Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,3 миллиона

Более 1,3 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
По его информации, в настоящее время коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1312,5 тысячи человек. Большая часть из них — 344,4 тысячи — в США. На втором месте идет Испания с 135 тысячами заразившихся. Лишь немного отстает Италия — 132,5 тысячи. Затем по числу инфицированных следуют Германия (более 101 тысячи случаев) и Франция (92,8 тысячи). Китай, в котором изначально началась эпидемия, занимает шестое место (83,5 тысячи).
Вылечившимися к настоящему времени считаются не менее 273,6 тысячи человек. При этом свыше 72,5 тысячи скончались, больше всего — в Италии, Испании и США.
Ранее 6 апреля стало известно, что более 100 итальянских медиков стали жертвами пневмонии нового типа. Среди них 80 врачей и 21 медсестра или медбрат. Высокую смертность среди медработников в стране объясняют нехваткой защитных средств.
Коронавирусная инфекция в основном передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения