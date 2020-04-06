Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,3 миллиона

Более 1,3 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.

По его информации, в настоящее время коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1312,5 тысячи человек. Большая часть из них — 344,4 тысячи — в США. На втором месте идет Испания с 135 тысячами заразившихся. Лишь немного отстает Италия — 132,5 тысячи. Затем по числу инфицированных следуют Германия (более 101 тысячи случаев) и Франция (92,8 тысячи). Китай, в котором изначально началась эпидемия, занимает шестое место (83,5 тысячи).

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Вылечившимися к настоящему времени считаются не менее 273,6 тысячи человек. При этом свыше 72,5 тысячи скончались, больше всего — в Италии, Испании и США.

Ранее 6 апреля стало известно, что более 100 итальянских медиков стали жертвами пневмонии нового типа. Среди них 80 врачей и 21 медсестра или медбрат. Высокую смертность среди медработников в стране объясняют нехваткой защитных средств.

Коронавирусная инфекция в основном передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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