В Италии от коронавируса погибли больше 100 медработников

В Италии с начала эпидемии коронавируса погибли более 100 медработников. Об этом сообщает Daily Mail.
В числе погибших — 80 врачей и 21 медсестра. Еще две медсестры покончили с собой после вспышки болезни.
В Ломбардии — районе, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения, — вирус обнаружили у 300 медиков, в целом по стране насчитывается около 12 тысяч случаев заболевания среди врачей.
Высокий уровень инфицирования среди медицинских работников объясняется отсутствием средств защиты. По словам врачей, из-за этого многие медики неделями не навещали своих пациентов. «И я не могу их винить, потому что так они спасали себя», — объяснил один из собеседников издания Риккардо Мунда. Он считает, что многих смертей в стране можно было бы избежать, если бы люди получали оперативную медицинскую помощь.
Сейчас власти Италии работают над выполнением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которых говорится, что одним из приоритетов правительства должно быть обеспечение безопасности медиков.
В конце марта Россия отправила в Италию около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 129,6 тысяч случаев заражений. 15,9 тысячи человек погибли, а 21,8 тысячи — вылечились. Ранее, 5 апреля, руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли сообщил, что рост числа умерших в Италии замедлился.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения