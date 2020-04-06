В Италии предложили поставить памятник российским военным

Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из города Мулаццано в провинции Ломбардия на севере Италии предложили поставить памятник российским военным специалистам, приехавшим в страну для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса. Об этом рассказал координатор организации Марко Баратто в беседе с РИА Новости.

«Мы хотим поблагодарить военных России, которые ведут борьбу с невидимым и опасным врагом, мы хотим сказать им спасибо. Когда же победа над коронавирусом будет одержана, важно будет помнить о тех, кто ее обеспечил, в том числе и о российских военных и медиках», — подчеркнул он.

Активисты хотят отправить специальные пергаментные грамоты Генеральному консульству России в Милане в благодарность за поддержку. Баратто подчеркнул: особенно важно, что Москва оказывает помощь безвозмездно, не прося ничего взамен.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 129,6 тысяич случаев заражений. 15,9 тысячи человек погибли, а 21,8 тысячи — вылечились.

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