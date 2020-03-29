Опубликованы новые кадры работы российских военных в Италии

Итальянское телевидение опубликовало новые кадры работы российских военных в Италии. Они были показаны в субботу, 28 марта, в эфире местного новостного телеканала Tgcom24.
Более 100 российских специалистов в конце марта прибыли в город Бергамо в итальянском регионе Ломбардия, где подключились к борьбе с эпидемией. На видео показано, как российские эксперты проводят дезинфекцию в доме престарелых в окрестностях Бергамо. В общей сложности специалистам из России предстоит обработать 65 учреждений для пенсионеров в провинции Бергамо.
На видео также показан строящийся полевой госпиталь, в котором в первую неделю апреля начнут работать 32 человека из группы прибывших в Италию россиян.
Италия является эпицентром эпидемии коронавируса в Европе. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в стране насчитывается более 86 тысяч случаев заражения и свыше 9 тысяч смертей от инфекции. Число смертей в Италии оказалось в несколько раз выше, чем в Китае, с которого началась глобальная пандемия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения