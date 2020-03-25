Российская военная колонна в Риме попала на видео

Российская военная колонна, которая должна помочь Италии в борьбе с коронавирусом, попала на видео. Кадры, снятые в пригороде Рима, опубликованы в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На видео запечатлено около десятка машин с российскими флагами. РИА Новости со ссылкой на Минобороны отмечает, что колонна уже преодолела более 250 километров, она направляется в город Бергамо провинции Ломбардия.

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О том, что российскую технику направили на север страны, стало известно 24 марта.

22 марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, в Италии находится более 69,1 тысячи зараженных коронавирусом; 6820 человек погибли, 8326 — вылечились.

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