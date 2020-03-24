Названо место назначения российских военных специалистов в Италии

Российские военные специалисты, прибывшие в Италию для борьбы с коронавирусом, будут работать в городе Бергамо в регионе Ломбардия на севере страны. Место назначения назвали РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что сейчас специалисты готовятся к перемещению. В их распоряжении — обильные комплексы дезинфекции и лаборатории.

РИА Новости пишет, что Ломбардия опережает остальные регионы Италии по числу заражений и смертей. Там не хватает мест в больницах и аппаратуры.

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22 марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

По последним данным, в Италии находится более 63,9 тысячи зараженных коронавирусом. 6077 человек погибли, 7432 — вылечились.

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