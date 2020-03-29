В Италии попросили разрешить доставку груза из Крыма

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale («Палата специалистов по уголовному европейскому праву») попросила российское руководство признать собранный в Крыму груз для Неаполя гуманитарной помощью. Об этом РИА Новости сообщил глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

«Я прошу президента [Владимира] Путина, премьер-министра [Михаила] Мишустина и членов Думы разрешить доставку груза, по крайней мере, этой последней партии на юг Италии. Я прошу этого для моих южных соседей», — сказал он.

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Тирелли добавил, что доставка груза от частных лиц изменит отношения между странами. Кроме того, по его словам, после прибытия в Италию самолетов с российскими специалистами и оборудованием санкции в отношении Москвы кажутся особенно варварскими.

РИА Новости пишет, что ассоциация адвокатов ранее попросила Россию направить гуманитарный груз в южную Италию для борьбы с коронавирусом. На просьбу откликнулись жители Крыма. Активисты и ветераны Севастополя закупили респираторы, костюмы химзащиты, антисептики, очки и перчатки.

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился до 1 июня ввести в стране временный запрет на вывоз масок и некоторых других медицинских изделий, среди которых: комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, вата, марля, бинты, медицинские перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства. Исключение составляет вывоз медицинских изделий для оказания международной гуманитарной помощи и личного использования.

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