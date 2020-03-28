Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен процесс дезинфекции, осуществляемый российскими военными специалистами в итальянской области Ломбардия. Запись опубликована в YouTube.

На кадрах специалисты в защитных костюмах при помощи специального раствора в пансионате города Бергамо дезинфицируют мебель, а также предметы интерьера.

Также в двух медицинских учреждениях, которые находятся в области Ломбардия, специалисты из России провели рекогносцировки для уточнения объемов предстоящих работ, сообщается на сайте Минобороны.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным, в Италии более 86,4 тысячи зараженных коронавирусом. 9,1 тысячи человек умерли, а 10,9 тысячи — вылечились.

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