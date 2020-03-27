Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии

Российские военные начали работу в итальянском городе Бергамо, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал Russia Today в своем Telegram-канале.
Россияне будут работать в пансионатах, где находятся зараженные. Глава одного из учреждений отметил, что там не хватает медперсонала и средств индивидуальной защиты для борьбы с инфекцией. Он поблагодарил российских специалистов за помощь.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.
По последним данным, в Италии более 80,5 тысячи зараженных коронавирусом. 8,2 тысячи человек умерли, а 10,3 тысячи — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения