Опровергнута польза препарата от коронавируса

Препарат гидроксихлорохин, считающийся средством против COVID-19, не показывает свою эффективность. Об этом в статье для издания The Conversation заявила профессор химии и биохимии Университета Мэриленда (США) Кэтрин Селей-Радтке.

По словам специалиста, ряд исследований подтверждает, что антималярийный препарат не помогает иммунной системе противостоять смертельному коронавирусу. Селей-Радтке сослалась на несколько исследований, доказывающих некоторую пользу гидроксихлорохина, и актуальную научную работу французского вирусолога Жана-Мишеля Молина, который опровергает наличие положительного эффекта лекарства для тяжелобольных.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России

В частности, врачи Уханьского университета (Китай) давали гидроксихлорохин 31 больному коронавирусом в легкой форме. В результате 17 пациентов из 31, входящих в контрольную группу, заметили уменьшение симптомов пневмонии. При этом другая группа из 31 человека, не получившая экспериментальный препарат, рассказала об уменьшении симптомов примерно на 24 часа раньше пациентов из контрольной группы.

Кэтрин Селей-Радтке также ссылается на исследование вирусолога Жана-Мишеля Молина, коллеги которого давали гидроксихлорохин 11 пациентам, у 10 из которых болезнь наблюдалась в запущенном состоянии. После шести дней лечения гидроксихлорохином и азитромицином анализы на COVID-19 восьмерых из 10 пациентов показывали положительный статус. В итоге один из пациентов скончался, двое были переведены в отделение интенсивной терапии, еще для одного пришлось менять программу лечения из-за серьезных осложнений. Доктор Молина считает, что эффективность гидроксихлорохина в лечении COVID-19 необходимо доказать рандомизированными клиническими испытаниями.

Кэтрин Селей-Радтке сделала вывод, что пока безусловная польза препарата не доказана, его нельзя использовать для лечения больных коронавирусом. По ее словам, интерес врачей к лекарству приводит к его дефициту, а пациенты не только получают ложную надежду на выздоровление, но и побочные эффекты.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Трамп подчеркнул, что сейчас медикам нечего терять, на что представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заметили, что у лекарства слишком много побочных эффектов.

Гидроксихлорохин является производным от 4-аминохинолина препаратом. Лекарство применяется для лечения малярии, дискоидной и системной красной волчанки, ревматоидного артрита, заболеваниях кожи. Гидроксихлорохин оказывает умеренное иммуносупрессивное и противовоспалительное действие, препарат находится в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов правительства России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!