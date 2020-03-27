Названы тестируемые в России препараты от коронавируса

Препараты ремдесивир, фавипиравир и умифеновир проходят клиническое тестирование в ходе лечения пациентов с коронавирусом в России. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.

В документе сказано, что для терапии при коронавирусной инфекции рекомендуется комбинация лопинавира, ритонавира, хлорохина, гидроксихлорохина и интерферонов. Эта схема была опробована при работе с больными с атипичной пнемвонией, вызванной коронавирусами SARS-CoV (провоцировал тяжелый острый респираторный синдром) и MERSCoV (ближневосточный респираторный синдром).

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