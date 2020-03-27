Стало известно число лечащихся от коронавируса дома жителей Москвы

В Москве находится около 100 пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, которым разрешили лечиться в домашнем режиме. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал оперштаба по борьбе с инфекцией.

За пациентами, которые лечатся на дому, наблюдают с помощью телемедицинских технологий. Врачи проводят дистанционные консультации и дают рекомендации. Как подчеркнула Ракова, если пациент остается дома, он подписывает согласие и обязуется не нарушать режим самоизоляции и соблюдать предписания врачей.

Состояние пациентов оценивают опытные врачи скорой помощи, и если у них есть симптомы тяжелого течения болезни или если они относятся к группе риска, то есть имеют хронические заболевания, беременны или старше 65 лет, то их направляют в стационар.

Ракова добавила, что одного из пациентов, который нарушил режим самоизоляции и вышел на прогулку, доставили «в хорошую, но не лучшую» инфекционную больницу Москвы.

Ранее стало известно, что россияне с легкой формой коронавируса могут столкнуться со сложностями при покупке некоторых необходимых лекарств. Как пишут «Известия», речь идет об антиретровирусных препаратах «Лопинавир» и «Ритонавир», которые принимают при ВИЧ-инфекции, они рекомендованы Минздравом и департаментом здравоохранения Москвы. Опрошенные изданием эксперты заявили, что россияне не смогут достать такие препараты легально, потому что они не встречаются в обычных аптеках и продаются по рецепту. Кроме того, они выделены особым распоряжением правительства и их нельзя использовать на другие нужды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!