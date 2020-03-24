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В Москве легкую форму коронавируса разрешили лечить дома

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве зараженным коронавиурсом в легкой форме разрешили лечиться на дому. Об этом говорится в приказе Департамент здравоохранения Москвы, который опубликован на сайте ведомства.

Распоряжение будет действовать с 23 марта по 30 марта.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 414,2 тысячи человек, скончались 18,5 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились. В России число зараженных COVID-19 приближается к 500.

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