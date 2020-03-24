В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

На фоне распространения коронавируса в России резко подскочили продажи патронов и бейсбольных бит: на 130 и 30 процентов соответственно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
В среднем бита обходится в 400 рублей, а упаковка патронов стоит почти 2,5 тысячи рублей. Продавцы объясняют это сезонностью, ростом доллара, а также опасениями возникновения «критической ситуации».
«Почему такой большой спрос? Скорее всего, потому, что доллар подорожал, люди боятся общего подорожания оружия и патронов», — сказал тренер по стрелковым видам спорта спортивно-стрелкового комплекса «Калибр» Сергей Солдецкий.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в стране приближается к 500, большинство инфицированных — в Москве и Подмосковье. Последние дни большим спросом в магазинах пользуются товары первой необходимости, например, крупы, макароны и туалетная бумага.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения