В России подскочили продажи бейсбольных бит и патронов

На фоне распространения коронавируса в России резко подскочили продажи патронов и бейсбольных бит: на 130 и 30 процентов соответственно. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

В среднем бита обходится в 400 рублей, а упаковка патронов стоит почти 2,5 тысячи рублей. Продавцы объясняют это сезонностью, ростом доллара, а также опасениями возникновения «критической ситуации».

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«Почему такой большой спрос? Скорее всего, потому, что доллар подорожал, люди боятся общего подорожания оружия и патронов», — сказал тренер по стрелковым видам спорта спортивно-стрелкового комплекса «Калибр» Сергей Солдецкий.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в стране приближается к 500, большинство инфицированных — в Москве и Подмосковье. Последние дни большим спросом в магазинах пользуются товары первой необходимости, например, крупы, макароны и туалетная бумага.

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