В России обновили рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России обновил клинические рекомендации по лечению коронавируса, в частности, с четырех до шести увеличен список возможных лекарств для лечения взрослых. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

К ним относятся лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Данные препараты рекомендуется использовать в комбинации для ведения пациентов с атипичной пневмонией.

«В настоящее время в КНР инициировано рандомизированное контролируемое исследование эффективности и безопасности лопинавира+ритонавира у пациентов с COVID-19», — говорится в документе.

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