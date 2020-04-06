Трамп предложил лечить коронавирус непроверенными лекарствами

Президент США Дональд Трамп предложил использовать лекарства от малярии, волчанки и артрита для лечения коронавируса. Эффективность этого метода еще не доказана, пишет The Denver Channel.
Речь идет о препарате гидроксихлорохин. По мнению американского лидера, его можно использовать, даже несмотря на непроверенность.
«Что вы теряете?» — обратился он к представителям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Они отметили, что у препарата слишком много побочных эффектов: тошнота, боль в животе, головная боль.
Ранее Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после окончания эпидемии коронавируса. Он отметил, что снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке — хороший знак. В этом штате больше всего зараженных.
США по-прежнему находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. В Соединенных Штатах зарегистрировано более 337,6 тысячи заражений. При этом 9,6 тысячи погибли, 17,5 тысячи — излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения