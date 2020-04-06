Трамп предложил лечить коронавирус непроверенными лекарствами

Президент США Дональд Трамп предложил использовать лекарства от малярии, волчанки и артрита для лечения коронавируса. Эффективность этого метода еще не доказана, пишет The Denver Channel.

Речь идет о препарате гидроксихлорохин. По мнению американского лидера, его можно использовать, даже несмотря на непроверенность.

«Что вы теряете?» — обратился он к представителям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Они отметили, что у препарата слишком много побочных эффектов: тошнота, боль в животе, головная боль.

Ранее Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после окончания эпидемии коронавируса. Он отметил, что снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке — хороший знак. В этом штате больше всего зараженных.

США по-прежнему находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. В Соединенных Штатах зарегистрировано более 337,6 тысячи заражений. При этом 9,6 тысячи погибли, 17,5 тысячи — излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!