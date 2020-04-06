Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после окончания эпидемии коронавируса. Запись выступления американского лидера опубликована в Twitter издания The Hill.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И, надеюсь, в недалеком будущем мы сможем гордиться тем, что сделали», — произнес Трамп во время пресс-конференции. Он добавил, что снижение числа смертей от коронавируса в Нью-Йорке — хороший знак. В этом штате наблюдается наибольшее количество зараженных.

По последним данным, США по-прежнему находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. В Соединенных Штатах зарегистрировано более 337,6 тысячи заражений. При этом 9,6 тысячи погибли, 17,5 тысячи — излечились.

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