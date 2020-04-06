Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии высокими пошлинами на нефть

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если они (Россия и Саудовская Аравия — прим. «Ленты ру») не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины», — пригрозил американский лидер. Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты независимы.

При этом глава Белого дома заявил, что Вашингтон не хочет покупать иностранную нефть.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. Позже президент России Владимир Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти. Он подчеркнул, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка.

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