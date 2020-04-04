В Саудовской Аравии ответили на слова Путина об избавлении от конкурентов

В Саудовской Аравии ответили на слова президента России Владимира Путина о «попытке наших партнеров избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть». Об этом пишет агентство SPA.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что высказывание Путина полностью лишено истины. Он подчеркнул, что Россия сама отказалась от сделки ОПЕК+, в то время как другие страны и сама Саудовская Аравия пытались убедить Россию продлить соглашение, но та отказалась.

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Также Фейсал бен Фархан Аль Сауд удивился искажению фактов и выразил надежду, что Россия в дальнейшем примет правильное решение на ближайшем совещании.

Ранее 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что будет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после того, как из соглашения вышли Россия и Саудовская Аравия. Это привело к ценовой войне Москвы и Эр-Рияда, в результате чего стоимость сырья упала до минимумов за 18 лет.

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