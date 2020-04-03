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Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи

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Фото: Pixabay

Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи в рамках соглашения трех ведущих добывающих стран мира с целью стабилизации мирового рынка нефти. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Некоторые корпорации, в частности Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., выступают против участия в соглашении. Сланцевые производители, такие как Pioneer Natural Resources пытаются найти пути для присоединения к российско-саудовскому плану.

Кроме того, некоторые из них поддерживают идею снизить производство на 500 тысяч баррелей в сутки, утверждает источник. В то же время крупнейшие корпорации опасаются, что из-за участия в сокращении добычи нефти против них выдвинут антимонопольные судебные иски.

По данным газеты, в случае договоренностей в рамках совещания, которое должно пройти 6 апреля, Россия также готова снизить добычу, а США рассматривают возможность приостановить работы нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти. По его словам, все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка. Говоря о сокращении добычи, президент сказал, что речь может идти о сокращении на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после выхода из соглашения России и Саудовской Аравии. Это вылилось в ценовую войну Москвы и Эр-Рияда, в результате чего стоимость сырья упала до минимумов за 18 лет.

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