Президент России Владимир Путин выразил готовность договориться с США и Саудовской Аравией по нефти, его слова приводит ТАСС.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки», — сказал он. Путин подчеркнул, что все стороны заинтересованы в обеспечении стабильности рынка. Говоря о сокращении добычи, президент сказал, что речь может иди о сокращении на 10 миллионов баррелей в сутки или чуть больше.

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Также Путин указал, что Россия никогда не стремилась к тому, чтобы цены на нефть были слишком высокими или слишком низкими. При цене в 42 доллара за баррель, при которой сверстан бюджет, страна чувствует себя очень комфортно, добавил он. По мнению президента, причины снижения цен и добычи связаны «прежде всего с коронавирусом и с вызванным в этой связи сокращением производства и снижением спроса».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Путин общался по поводу нефти с наследным принцем Саудовской Аравии Мухамеддом бин Салманом. Тогда Кремль этот факт опроверг.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи развалилась в начале марта после выхода из соглашения России и Саудовской Аравии. Это вылилось в ценовую войну Москвы и Эр-Рияда, в результате чего стоимость сырья упала до минимумов за 18 лет. В конце марта эталонная Brent стоила ниже 25 долларов, WTI обвалилась до 20 долларов, а российская Urals обвалилась до 10 долларов и обновила минимум с 1999 года.

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