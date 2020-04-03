Путин соберет всех нефтяников для серьезного разговора

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, проведет совещание, на котором соберет всех нефтяников, представителей правительства и своей администрации. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, разговор связан с серьезным положением на нефтяном рынке. Он состоится после того, как Путин обсудит тему с главами других стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

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«По сути это будет тот же формат, который был перед отлетом президента в одну из региональных поездок — это перед тем, как была сорвана сделка ОПЕК+», — отметил Песков.

Источник агентства указывает, что на совещании речь пойдет о сокращении мировой добычи на десять миллионов баррелей в сутки, которое накануне анонсировал Трамп.

Глава Белого дома также рассказал, что Путин общался по поводу нефти с наследным принцем Саудовской Аравии Мухамеддом бин Салманом, но позднее Песков опроверг эту информацию.

Тем не менее на ожиданиях будущего соглашения и информации о том, что Эр-Рияд в срочном порядке готовит заседание ОПЕК+, нефтяные котировки перешли к резкому росту. Сорт Brent днем 3 апреля поднялся выше 33 долларов за баррель, а WTI — выше 26 долларов.

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