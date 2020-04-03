Подсчитана выгода России от новой нефтяной сделки

Новая нефтяная сделка может принести России выгоду в размере 100-200 миллионов долларов в день. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты первого вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна.

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Если Россия, Саудовская Аравия и США согласятся сократить добычу, цены на сырье на мировом рынке вырастут на 15-20 долларов, что увеличит доходы бюджета, сказал топ-менеджер. Федун отметил, что сейчас сверхпредложение на рынке нефти составляет примерно 20 процентов — это тот объем, который не продается, а идет в нефтехранилища. Однако их резервы будут заполнены «через месяц», и тогда производителям придется просто останавливать добычу.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее чем 9 миллионов баррелей в сутки, если другие страны присоединятся к ограничению. Также стало известно, что Эр-Рияд выступил за созыв экстренного заседания ОПЕК+ по сокращению добычи.

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