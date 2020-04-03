Цена на нефть снова взлетела

Цена на нефть марки Brent снова взлетела — до уровня 33,27 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Рост продолжается второй день подряд.
На момент публикации фьючерсный контракт на баррель марки Brent с поставкой в июне стоил 32,99 доллара. Таким образом, рост по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 9,2 процента.
Баррель нефти американской марки WTI стоил 26,6 доллара. Рост за торговую сессию 3 апреля составил 4,8 процента.
2 апреля также был зафиксирован значительный рост стоимости нефти марки Brent, который на пике превышал 25 процентов. Он произошел на фоне новостей о телефонных переговорах глав крупнейших стран-экспортеров нефти, включая Россию.
3 апреля стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) готовит экстренную встречу, на которой может быть принято решение о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения