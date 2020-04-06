Число жертв коронавируса в мире достигло 70 тысяч

Число погибших из-за болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, во всем мире достигло 70 тысяч, говорится на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

На данный момент эта цифра составляет 70 590 человек. Больше всего погибших приходится на Италию — это более 15,8 тысячи человек. За ней следует Испания с 13 тысячами жертв, затем — Франция, где умерли более восьми тысяч человек.

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Ранее 6 апреля стало известно, что более 100 итальянских медиков стали жертвами пневмонии нового типа. Среди них 80 врачей и 21 медсестра или медбрат. Высокую смертность среди медработников в стране объясняют нехваткой защитных средств.

Коронавирусная инфекция в основном передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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