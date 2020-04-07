Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону

Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал две американские фармацевтические компании помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, речь идет о сложном лечении, которым располагают компании и которое они могут предоставить Джонсону. «Посмотрим, что произойдет, но они готовы начинать», — сказал Трамп.
Президент США отметил, что у этих компаний уже есть представительства в Лондоне. «Они уже встречались с врачами», — отметил Трамп.
27 марта стало известно, что Джонсон заразился коронавирусом. Спустя десять дней политика симптомы у политика не прошли, и по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Джонсон распорядился, чтобы его замещал глава британского МИД Доминик Рааб.
По последним данным, в Британии зарегистрированы более 52,2 тысячи зараженных коронавирусом; 5,4 тысячи человек скончались, 287 пациента вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения