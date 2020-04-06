Раскрыты подробности госпитализации Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был подвергнут кислородотерапии, поступив в больницу в Лондоне. Подробности о его лечении раскрывает Business Insider со ссылкой на местные СМИ.
Источники подчеркивают, что госпитализация не была срочной: в больницу Святого Томаса политика поместили в качестве меры предосторожности. Врачи считают, что Джонсон подвергал себя опасности, работая во время болезни. Однако отмечается, что на данный момент он продолжает возглавлять правительство.
Накануне, 5 апреля, стало известно, что премьера госпитализировали по совету лечащего врача. Отмечалось, что у Джонсона симптомы коронавируса сохраняются спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат.
Тогда же агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что Джонсона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В Британии эту информацию не подтвердили.
Об инфицировании главы британского правительства стало известно 27 марта. Коронавирусом заразился и наследник престола принц Чарльз, который уже переболел и вышел из самоизоляции.
По последним данным, в Британии зарегистрированы более 47,8 тысячи зараженных коронавирусом; 4,9 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения