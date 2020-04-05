Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

Заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства, передает ТАСС.
«По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности», сказано в заявлении. Отмечается, что у премьера симптомы коронавируса сохраняются спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат.
27 марта сообщалось, что Борис Джонсон заразился коронавирусом.
23 марта Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешают выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу. Также в стране действует запрет на собрания группами более двух человек.
В мире более 1,2 миллиона зараженных коронавирусом. Из них 67,9 тысячи скончались, еще 256 тысяч человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения