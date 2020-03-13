Борис Джонсон перенес выборы в Британии из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес региональные выборы и выборы мэров в стране из-за пандемии COVID-2019. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Он подтвердил, что выборы могут совпасть с пиком распространения коронавируса в Британии. Джонсон отметил, что пока их перенесли на май 2021 года. Подчеркивается, что сейчас риски от проведения массовых мероприятий слишком высоки. По мнению премьера, из-за вируса многие британцы просто «не смогут проголосовать».

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Ранее сообщалось об обнаружении коронавируса у министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис. За день до того, как у Доррис нашли вирус SARS-CoV-2, она встречалась с премьер-министром страны.

До этого Джонсон заявил, что не отказывался от рукопожатий на встрече с зараженными коронавирусом. Он отметил, что каждому стоит самостоятельно решать, отказываться ли от такого способа приветствия, но научные данные говорят о том, что ключевой способ защиты — регулярно мыть руки.

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