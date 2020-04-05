Раскрыто содержание обращения Елизаветы II к нации

Раскрыто содержание специального обращения королевы Елизаветы II к нации 5 апреля. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Елизавета II отметит боль утраты, страдания и финансовые трудности, которые легли на плечи британцев во время пандемии коронавируса. Королева также принесет благодарность врачам и работникам других ключевых отраслей, которые борются с эпидемией.
Монарх выразит надежду, что в будущем британцы смогут гордиться тем, как встретили трудности. «А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние, — скажет королева. — Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране».
Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится в самоизоляции. Запись сделал оператор в защитном костюме.
По последним данным, в Британии выявили 41 903 случая заражения коронавирусом. Скончались 4313 человек. Коронавирус подхватил наследник престола принц Чарльз, который уже переболел и вышел из самоизоляции. Вирус диагностировали у премьер-министра Бориса Джонсона, он находится в самоизоляции на Даунинг-стрит. Его беременная невеста сообщила, что неделю лежит в постели с симптомами коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения