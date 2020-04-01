Вылечившийся от коронавируса принц Чарльз рассказал о борьбе с болезнью

Принц Чарльз обратился к британскому народу после выздоровления от болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией, и призвал дождаться неизбежного конца эпидемии. Видеозапись его речи была опубликована в официальном аккаунте Instagram Кларенс-Хауса — резиденции наследника британского престола.

Материалы по теме Что нужно знать о коронавирусе Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача

Чарльз рассказал, что в его случае симптомы болезни были относительно легкими. Теперь принц здоров, однако по-прежнему избегает контактов с людьми и придерживается режима самоизоляции. Он признался, что беспокоится о других жителях страны, которые продолжают бороться с инфекцией или потеряли близких из-за COVID-19. Чарльз отметил важность работы сотрудников магазинов, которые следят, чтобы полки не пустели даже в такое тяжелое время, и призвал поддержать медиков, оказавшихся на передовой борьбы с эпидемией.

«В то время, когда врачи, медсестры и жизненно важный вспомогательный персонал, представляющие собой основу нашей выдающейся системы здравоохранения, героически сражаются за спасение жизней в центрах интенсивной терапии, чтобы сократить, насколько возможно, распространение этого вируса, все чаще сталкиваясь с чудовищной нагрузкой и риском, мы в своих мыслях и молитвах остаемся с этими изумительными людьми, чьи экстраординарные умения и абсолютно бескорыстная преданность своему долгу и заботе о пациентах вызывает у нас большую гордость», — сказал наследник британского престола.

Принц признал, что эпидемия угрожает существованию британских компаний и благополучию миллионов граждан Великобритании. «Никто из нас не знает, когда этому придет конец, но он придет, — заключил он. — И пока он не пришел, давайте постараемся сохранить надежду и веру в себя и других и дождемся наступления лучших времен».

В понедельник, 23 марта, принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, сдали анализы для проверки на коронавирус и на следующий день узнали результат. Наследник британского престола оказался заражен, его жене удалось избежать заражения. Спустя семь дней стало известно, что он здоров.

По последним данным, к 1 апреля в мире выявлено 857,9 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 42,1 тысячи человек, 178,1 тысячи человек уже выздоровели. В Великобритании выявлено 25,3 тысячи случаев заражения, погибли 1792 человека.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. Болезнь также выявили у князя Монако Альбера II. 27 марта умерла 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!