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Заразившаяся коронавирусом принцесса умерла в Париже

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Мария Тереза Бурбон-Пармская
Мария Тереза Бурбон-Пармская
Фото: Albert Nieboer / DPA / Globallookpress.com

В Париже скончалась 86-летняя принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская. Причиной смерти стала болезнь, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает РИА Новости.

Мария Тереза родилась в 1933 году и входила в династию пармских Бурбонов, прежде правившую герцогством Пармским в Италии, а затем ставшую правящей династией Люксембурга. В число ее родственников входят король Испании Филипп VI и герцог Карлос Пармский, ранее претендовавший на испанский престол.

Мария Тереза не выходила замуж, не имела детей и жила одна. Она была горячей сторонницей монархической партии карлистов, осуждала капитализм и мечтала об установлении социалистической монархии. «Для нас социалистическая идея заключается не в классовой борьбе, а в постоянном поиске согласия», — говорила она. За приверженность левым идеям ее прозвали «Красной принцессой».

В конце 1970-х Мария Тереза изучала испанистику в Сорбонне, а затем получила докторскую степень по социологии в Мадриде. Она написала семь книг о карлизме и своей семье.

Принцессу пережили несколько братьев, сестер, племянников и племянниц, в том числе принцессы Маргарита Бурбон-Пармская и Мария Каролина Бурбон-Пармская. О смерти Марии Терезы стало известно из поста в Facebook, опубликованного ее младшим братом — Сикстом-Генрихом Бурбон-Пармским. Похороны пройдут в пятницу, 27 марта.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 24,9 тысячи человек, выявлено 549 тысяч случаев заражения, из них 127 тысяч закончились выздоровлением пациента. Испания и Франция входят в число стран, наиболее пострадавших от эпидемии. В Испании погибли около пяти тысяч человек, во Франции — 1,7 тысячи человек.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом SARS-CoV-2, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский. Болезнь также выявили у князя Монако Альбера II и наследника британского престола принца Чарльза.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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