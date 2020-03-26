Верховный правитель Малайзии с женой ушли на карантин из-за коронавируса

Верховный правитель Малайзии султан Абдулла Рийятуддин Аль-Мустафа и его жена Азиза Амина Маймуна Искандерия ушли на карантин и сдали анализ на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщает местное издание The Star.

Монарх был вынужден сделать это после того, как вирусом заразились семь придворных и работников его дворца. Он ушел в самоизоляцию вместе с женой со среды, 25 марта. Их карантин продлится две недели.

Главный инспектор двора Ахмад Фадиль Шамсуддин заявил, что тесты султана и его супруги на коронавирус оказались отрицательными.

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По последним сведениям, в Малайзии известно о 1796 случаях заражения коронавирусом. 21 пациент погиб, 199 — выздоровели. По данным издания, большинство инфицированных посетили мусульманское религиозное мероприятие, прошедшее в одной из мечетей Куала-Лумпура с 27 февраля по 3 марта.

Ранее сообщалось о том, что принц Чарльз заболел коронавирусной инфекцией нового типа. Предположительно, он мог заразиться SARS-CoV-2 от князя Монако Альбера II.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

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