Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, ухудшилось. Об этом заявил его пресс-секретарь, передает CNBC.

Согласно его заявлению, в течение нескольких часов у политика усилились симптомы болезни, в связи с чем он был переведен в реанимацию. По совету медицинской бригады больницы Святого Томаса в Лондоне, где он проходит лечение, Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии.

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5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача. Как отмечалось, симптомы коронавируса сохранялись спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат. Премьер-министр был подвергнут кислородотерапии, поступив в больницу в Лондоне. Госпитализация не была срочной: в больницу политика поместили в качестве меры предосторожности.

Об инфицировании главы британского правительства стало известно 27 марта. Коронавирусом заразился и наследник престола принц Чарльз, который уже переболел и вышел из самоизоляции.

По последним данным, в Британии зарегистрированы более 51,6 тысячи зараженных коронавирусом; 5,3 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились.

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