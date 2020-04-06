Бориса Джонсона оставили в больнице

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которой ранее был госпитализирован с коронавирусом, оставили в больнице. Об этом сообщает Daily Mail.
Как пишет издание, британсий премьер-министр останется в больнице еще на одну ночь. Действующий заместитель Джонсона 55-летний Доминик Рааб не дал каких-либо прогнозов по поводу того, когда глава правительства вернется к своим обязанностям. Он также отметил, что не говорил с Джонсоном с субботы, 4 апреля.
По информации издания, в больнице Джонсон проходит обычное лечение. Однако британские министры предупреждают, что он «рискует своим здоровьем», поддерживая безумный темп работы.
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача. Как отмечалось, симптомы коронавируса сохранялись спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат. Премьер-министр был подвергнут кислородотерапии, поступив в больницу в Лондоне. Госпитализация не была срочной: в больницу Святого Томаса политика поместили в качестве меры предосторожности.
По последним данным, в Британии зарегистрированы более 51,6 тысячи зараженных коронавирусом; 5,3 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения