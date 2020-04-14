Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, которые обновляются в режиме реального времени.
По данным на 02:35 по московскому времени, в мире было зафиксировано 2 019 320 случаев заражения. Из них более 448 тысяч вылечились, более 119 тысяч умерли.
На первом месте по количеству заболевших коронавирусом находятся США — более 618 тысяч случаев. На втором месте находится Испания — более 170 тысяч заболевших, на третьем — Италия (более 159 тысяч).
По количеству умерших на первом месте также США — более 23 тысяч, из них 7,3 тысячи зафиксированы в Нью-Йорке. Следом идет Италия (около 20,4 тысячи смертей) и Испания (более 17 тысяч). Больше всего вылечившихся в Китае (около 78 тысяч человек), Испании (64,7 тысяч человек), Германии (64,3 тысячи).
Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения