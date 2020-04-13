Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч человек: за последние сутки скончались 566 пациентов. Об этом со ссылкой на власти страны сообщает Reuters.
Всего на данный момент в стране насчитывается 20 465 летальных исходов, причиной которых стало заражение коронавирусом нового типа. Число погибших за последние сутки выросло по сравнению с предыдущим днем, когда погиб 431 человек. Италия по этому показателю на втором месте в мире: больше жертв COVID-19 лишь в США.
По общему числу зараженных страна стоит на третьем месте после США и Испании: на сегодняшний день в Италии насчитывается 159,5 тысячи случаев инфицирования. При этом зарегистрированных сегодня новых случаев меньше, чем обычно: столь низкий показатель имеет место впервые с прошлого вторника, 7 апреля.
Снижается и число пациентов в отделениях интенсивной терапии: их на момент публикации 3260, а днем ранее было 3343. Это десятый день подряд, когда эта цифра уменьшается. Число излечившихся выросло более чем на 1200 и достигло 35,4 тысячи.
Всего в мире насчитывается более 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, больше всего их выявлено в США — там заразились более 569,1 тысячи человек. Жертвами вируса по всему миру стали по меньшей мере 117,4 тысячи заболевших.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения