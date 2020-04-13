Описаны реальные масштабы пандемии коронавируса

Американские ученые заявили, что реальное число инфицированных COVID-19 превышает официальные данные. Результаты исследования опубликованы в журнале Infection Control and Hospital Epidemiology.
Специалисты Университета Огасты (США) описали число зараженных по всему миру с помощью математической модели. Ученые заметили, что чем точнее будет информация о количестве заболевших коронавирусом, тем проще будет оценить масштабы пандемии и эффективно бороться с инфекцией. Математическая модель, которую специалисты использовали для оценки масштаба пандемии, брала данные из верифицированных источников, суммировала информацию о плотности населения, уровне урбанизации, распределении возрастных групп в конкретном регионе. Данные о том, как долго вирус SARS-CoV-2 выживает на различных поверхностях, также помогают получить более точные данные.
Данные исследования были актуальны на 9 марта. Например, к тому времени, по подсчету ученых, в Италии должно было быть на 30 233 случаев заражения больше, чем сообщала официальная статистика. Математическая модель показала, что в Испании без диагноза остались примерно 87 тысяч человек. В США, где на ранних этапах было зафиксировано около полутысячи инфицированных, ученые прогнозировали 90 тысяч зараженных. В Китае с полуторамиллиардным населением, по мнению ученых, было пропущено от 12 до 89 миллионов пациентов с COVID-19.
Согласно выводу ученых, если бы официальные цифры были бы близки к реальным, то математическое прогнозирование не понадобилось бы. При этом практика занижения масштабов заболевания относится не только к COVID-19. В частности, медицинские учреждения публикуют ошибочные данные о количестве пациентов с неинфекционными заболеваниями, например, болезнями сердца.
При этом специалисты зафиксировали, что после 9 марта математические подсчеты стали более близки к официальным данным, что говорит об улучшении диагностирования заболевания. Ученые заметили, что на данный момент развития пандемии критически важно соблюдать карантин и придерживаться мер по социальному дистанцированию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения