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Названы основные риски при распространении коронавируса

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» назвал основные риски при распространении коронавируса. Материал имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В частности, крайне эффективная мера личной гигиены — мытье рук с обычным мылом. «Оно не убивает вирус, а смывает его с рук, но это существенно снижает опасность заболеть, потому что вы не рискуете прикоснуться к лицу грязными руками и занести вирус на слизистые», — уточнили специалисты. Антибактериальное мыло преимуществ не дает, поскольку оно убивает бактерии, а COVID-19 — вирус. Так называемые натуральные очистители вроде уксуса и масла чайного дерева не дадут лучшего результата. чем мыло. Также вирусы обезвреживают дезинфицирующие средства, так что в магазине можно протереть ручку корзины или тележки антисептиком. «После протирки дождитесь, чтобы ручка просохла, только после этого беритесь за нее», — уточнили в «Росконтроле».

Вероятность заразиться вирусом через посылки и письма маловероятна. «Вирус выживает ограниченное время на различных поверхностях, как правило, оно проходит до того, как вы получаете посылку или письмо. Даже если зараженный прикасался к этой вещи, скорее всего, вы не заболеете. Но на всякий случай все поверхности предметов, которые вы приносите домой, лучше протирать влажной тканью», — посоветовали эксперты.

При передаче еды или посылок зараженным необходимо соблюдать меры предосторожности. «Передавать вещи необходимо бесконтактным методом — не из рук в руки, но оставлять на пороге или в подъезде. Принеся какие-либо новые вещи в дом, протрите их влажной тканью и освободите от заводских упаковок как можно быстрее, по возможности, не пронося эти упаковки в глубь квартиры», — уточнили специалисты.

Ранее эксперты организации разъяснили, как ходить в магазины в условиях пандемии. По их словам, делать это лучше тогда, когда в супермаркетах минимальное число посетителей, — то есть с утра или поздним вечером. Кроме того, для похода в магазин нужно выбрать такую одежду, которая меньше удерживает пыль. По возвращении домой ее следует протереть влажной тканью.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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