Названы основные риски при распространении коронавируса

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» назвал основные риски при распространении коронавируса. Материал имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В частности, крайне эффективная мера личной гигиены — мытье рук с обычным мылом. «Оно не убивает вирус, а смывает его с рук, но это существенно снижает опасность заболеть, потому что вы не рискуете прикоснуться к лицу грязными руками и занести вирус на слизистые», — уточнили специалисты. Антибактериальное мыло преимуществ не дает, поскольку оно убивает бактерии, а COVID-19 — вирус. Так называемые натуральные очистители вроде уксуса и масла чайного дерева не дадут лучшего результата. чем мыло. Также вирусы обезвреживают дезинфицирующие средства, так что в магазине можно протереть ручку корзины или тележки антисептиком. «После протирки дождитесь, чтобы ручка просохла, только после этого беритесь за нее», — уточнили в «Росконтроле».

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Вероятность заразиться вирусом через посылки и письма маловероятна. «Вирус выживает ограниченное время на различных поверхностях, как правило, оно проходит до того, как вы получаете посылку или письмо. Даже если зараженный прикасался к этой вещи, скорее всего, вы не заболеете. Но на всякий случай все поверхности предметов, которые вы приносите домой, лучше протирать влажной тканью», — посоветовали эксперты.

При передаче еды или посылок зараженным необходимо соблюдать меры предосторожности. «Передавать вещи необходимо бесконтактным методом — не из рук в руки, но оставлять на пороге или в подъезде. Принеся какие-либо новые вещи в дом, протрите их влажной тканью и освободите от заводских упаковок как можно быстрее, по возможности, не пронося эти упаковки в глубь квартиры», — уточнили специалисты.

Ранее эксперты организации разъяснили, как ходить в магазины в условиях пандемии. По их словам, делать это лучше тогда, когда в супермаркетах минимальное число посетителей, — то есть с утра или поздним вечером. Кроме того, для похода в магазин нужно выбрать такую одежду, которая меньше удерживает пыль. По возвращении домой ее следует протереть влажной тканью.

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