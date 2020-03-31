Сидящих на карантине россиян предупредили о проблемах со здоровьем

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» дал россиянам советы о том, как в условиях самоизоляции не набрать лишний вес и не заработать проблем со здоровьем во время карантина. Исследование имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Снижение иммунитета, нарушение обмена веществ и работы ЖКТ, обострение хронических заболеваний, бессонница, раздражительность — вот неполный список потенциальных проблем со здоровьем, которые ждут людей, запертых в квартирах», — предупредили специалисты.

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В «Росконтроле» подчеркивают, что в меню обязательно должны быть белковые блюда: мясо, рыба, творог или яйца. Что касается гарниров, то они должны быть овощными, чтобы не набрать вес. «Крупы, макароны, картофель едим не больше одной порции в день», — говорят эксперты. Также в день рекомендуется съедать не менее трех фруктов и пить примерно полтора литра воды. Специалисты рекомендуют отказаться от сладостей, фастфуда и алкоголя. Последний, уточнили в «Росконтроле», усиливает токсическую нагрузку на организм, что подрывает его защитные силы. Иммунитет помогут укрепить лук, чеснок и имбирь.

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей по указу президента России Владимира Путина. Это сделано для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. По данным на 30 марта, в стране официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве.

Ранее в марте специалисты «Росконтроля» давали советы по посещению магазинов во время эпидемии. В частности, безопаснее взять тележку, а не корзинку — так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше.

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