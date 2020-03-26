Названо лучшее российское молоко

Специалисты Роскачества проверили молоко, которое продается в российских магазинах, и назвали марку лучшего продукта. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

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Эксперты проверили молоко 3,2 процента жирности шести торговых марок: «36 копеек», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Нашей дойки», «Простоквашино» и Parmalat. Эксперты установили, что самым качественным продуктом является молоко Parmalat и «Вкуснотеево». Этим маркам присудили «Знак качества».

Хуже оказалось молоко марки «Нашей дойки» — эксперты отметили, что у продукта недостаточно выраженный вкус и легкий кормовой привкус. Ранее в молоке фиксировались следы антибиотиков, которые к новой проверке производитель устранил.

У молока «Домик в деревне» и «Простоквашино» также оказался недостаточно выраженный вкус и очень слабый привкус кипячения. Ранее к производителям были претензии из-за следов антибиотиков и нарушения процесса пастеризации, однако к нынешней проверке их устранили. Молоко «36 копеек» устранило следы антибиотика стрептомицина, растительные жиры и сухое молоко, которые были обнаружены при прошлой проверке. Однако теперь в нем нашли бактерии кишечной палочки.

В феврале этого года эксперты «Росконтроля» проводили исследование молока и установили, что самым качественным продуктом является продукт «Простоквашино». Оно наравне с «Молоком нашей дойки» и «Ашан» также оказалось самым вкусным.

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