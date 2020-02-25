Названо самое вкусное молоко

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование молока и назвал бренды с самыми вкусными продуктами. Результаты исследования поступили в «Ленту.ру».

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В общей сложности специалисты проверили молоко с массовой долей жира 2,5 процента семи брендов: «Простоквашино», «Вологодское лето», «Сарафаново», «Молоко нашей дойки», «Ашан», Billa и «Домик в деревне».

Специалисты установили, что самым качественным продуктом является «Простоквашино». Продукт этого бренда наравне с «Молоко нашей дойки» и «Ашан» также обладает лучшим вкусом. У продуктов брендов «Домик в деревне», «Вологодское лето», «Сарафаново» и Billa выявлен кормовой привкус, отметили специалисты.

Эксперты также рассказали о содержании лактозы и кальция в проверенном молоке. Оказалось, что больше всего их в молоке Billa. Также высокое содержание кальция отмечается в молоке «Домик в деревне».

Ранее «Росконтроль» проверял сгущеное молоко. По итогам исследование специалисты рекомендовали к покупке продукцию брендов «Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок» и «Волоконское».

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