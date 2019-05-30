Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Чиновника Северной Кореи казнили после провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа
Телеведущую затравили за небритые подмышки
Семак высказался о возвращении Кокорина в «Зенит»
Названы прародители человеческой цивилизации
В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары
«Вечно молодая» 51-летняя женщина раскрыла секрет своей внешности
«Обнаженный сосок» блогерши ввел в заблуждение пользователей сети
Россия потратит несколько миллиардов на «мягкую силу»
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Новости партнеров

Названо худшее «птичье молоко»

Перейти в «Мою Ленту»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование торта «птичье молоко». В нем приняли участие образцы шести брендов: «Птичье молоко» («РотФронт»), «Птица дивная» («Акконд»), «Волжская птичка», «Коммунарка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки».

Созданный в СССР товарный знак «птичье молоко» сейчас принадлежит компании «РотФронт», а остальные производители не могут его использовать, поэтому придумывают альтернативные названия. При этом они могут не соблюдать классический рецепт. В частности, в корпусах конфет присутствуют растительные масла, которых нет в оригинальном рецепте. Это же относится и к конфетам от «РотФронта».

Также образцы под брендами «Волжская Птичка», «Коммунарка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки», вопреки классическому рецепту, глазированы кондитерской, а не шоколадной глазурью. В остальных образцах содержание какао слишком мало для того, чтобы глазурь могла называться молочной.

Также во всех образцах, кроме «Птицы дивной», в суфле выявлен молочный жир. В конфетах от «Коммунарки» было выявлено высокое содержание транс-изомеров. Во всех образцах исследователи обнаружили не указанный на упаковке диоксид серы.

Также эксперты отметили, что все изученные конфеты оказались невкусными, а в «Птице дивной», «Шарлизе» и «Птичьих сказках» на поверхность вытекает жир.

По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля». Эксперты не рекомендуют к покупке ни один из изученных образцов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа лучшая марка мясного фарша
Назван лучший липовый мед
Названы правила выбора безопасного мороженого
Другие материалы рубрики
Экономика00:06Сегодня

Хапанем немножечко

Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
11:3629 мая

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

23:1530 мая

«Аэрофлот» назвал заявление эксперта МАК спекуляцией

13:0527 мая

Путин поприветствовал участников и гостей Петербургского форума

Экономика07:4530 мая

«Большое красное яблоко»

Как местный бизнес может превратиться в федеральную сеть
04:40Сегодня

Трамп нашел новый способ остановить поток мигрантов из Мексики

20:1230 мая

Названы слабые места финансовой системы России

21:1820 мая

Эксперты высказались за более агрессивную политику России на мировом рынке нефти

Экономика00:0529 мая

Ретроградный Меркурий

Астрология принесла им миллионы долларов. В нее верят даже богачи
20:3430 мая

Глава Росстата впервые объяснил громкие ошибки ведомства

18:2730 мая

Работы на станции «Шиес» в Архангельской области будут прекращены 15 июня

18:1730 мая

Европейский бизнес еще больше полюбил Россию

Россия
«Застой и стабильность — это одно и то же»
Эпоха застоя кончилась 35 лет назад. Был ли у советской власти шанс сохранить СССР?
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
Россия потратит несколько миллиардов на «мягкую силу»
«От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук»
Абсурд, лженаука и ссылки на «Википедию»: как лояльные суду эксперты сажают россиян
Путин наградил многодетные семьи
В Роструде призвали сокращать рабочий день из-за жары
Все материалы
Мир
Картель на все руки
Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
Чиновника Северной Кореи казнили после провала переговоров Ким Чен Ына и Трампа
США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию
Россия отказалась продать Ирану С-400
Пострадавшего от действий полиции россиянина смогли вывезти из Косова
Устроивший поджог около Белого дома мужчина умер
Немцев призвали надеть кипы
Все материалы
Бывший СССР
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Саакашвили сравнили с Терминатором
Климкин попросил принять его отставку
Зеленский рассказал о двух войнах Украины
Киев понадеялся на помощь США в разрешении конфликта в Донбассе
Белоруссия захотела единого визового пространства с Россией
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
«Большое красное яблоко»
Как местный бизнес может превратиться в федеральную сеть
Ретроградный Меркурий
Астрология принесла им миллионы долларов. В нее верят даже богачи
«Аэрофлот» назвал заявление эксперта МАК спекуляцией
Трамп нашел новый способ остановить поток мигрантов из Мексики
Названы слабые места финансовой системы России
Глава Росстата впервые объяснил громкие ошибки ведомства
Все материалы
Силовые структуры
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»
Как лидер одной из самых жестоких банд России зарабатывал миллионы и лично убивал врагов
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Бывший полицейский сел за дачу взятки сотруднику ФСБ
Скрывавшийся после избиения подозреваемого полицейский попался
Подполковника полиции осудили за убийство в центре Москвы
Все материалы
Наука и техника
Все еще магия
Чем закончилась «тихая революция» Apple: AirPods 2
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Названы прародители человеческой цивилизации
Раскрыты таинственные наблюдатели древней катастрофы
«Роскосмос» отреагировал на запрет США российских ракет
В США показали самолет «Судного дня» изнутри
Все материалы
Спорт
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Клуб Абрамовича разгромил «Арсенал» в английском финале
14-летний футболист снял штаны перед судьей и поплатился
Семак высказался о возвращении Кокорина в «Зенит»
Ковальчука упрекнули в жизни за рубежом после слов о любви к пиву
Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Дзюба рассказал о «царском» предложении от китайского клуба
Ковальчук объяснил ужин со 160 бокалами пива во время чемпионата мира
Все материалы
Культура
Буду погибать пожилым
Война с мертвецами, мафией и мужчинами — главные сериалы месяца
«Они все больны проказой»
 
Алан Парсонс«Ели много икры и пили много водки»
Алан Парсонс о поездках в Россию, ссоре с Pink Floyd и жизни после смерти
Стивен Кинг уподобил Трампа ответственным за взрыв в Чернобыле
Хиллари Клинтон нашла новую работу
Американского певца R Kelly обвинили в педофилии
Умер кот-звезда фильма «Кладбище домашних животных»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Телеведущую затравили за небритые подмышки
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Мать раскритиковали за желание побаловать детей вредной едой
«Обнаженный сосок» блогерши ввел в заблуждение пользователей сети
Все материалы
Ценности
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Производителей футболок с лозунгом о нормальности белой расы сочли расистами
Ferrari показала самый мощный дорожный автомобиль в своей истории
Купленное в интернет-магазине платье с трудом налезло на голову клиентки
Ким Кардашьян сравнила себя с собакой
Все материалы
Путешествия
«Тут над смертью смеются до колик»
Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Конюхов раскрыл сроки продолжения кругосветки на весельной лодке
Пассажир ударил работника аэропорта и попал на видео
Из Lada сделали дом на колесах
В бортовом журнале российской авиакомпании нашли молитву
Все материалы
Из жизни
Лиат и ШираПапа с того света
Он очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
«Вечно молодая» 51-летняя женщина раскрыла секрет своей внешности
Любительницу сильного загара обвинили в расизме
Мужчина заряжал телефон в постели и умер
Мужчина подстрелил любовника вместо медведя
Все материалы
Браво, Bravo!
История маленького концепта Lamborghini, предвосхитившего Gallardo
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 миллиона рублей
Lada Granta превратили в дом на колесах
Suzuki SX4 обзавелся спецверсией для путешествий
Все материалы
Дом
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Состоятельных россиян задумали переселить на Кипр
Названы лучшие города для оплаты жилья материнским капиталом
В Москве нашли тысячи проблемных квартир
Все материалы