Названо лучшее сгущенное молоко

Союз потребителей «Росконтроль» и Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» провели исследование сгущенного молока популярных брендов. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили продукцию 13 торговых марок: «Алексеевское», «РогачевЪ», «Главпродукт», «Коровка из Кореновки», «Глубокое», «Молочная страна», «Совок», «Густияр», «Волоконовское», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», ОАО «Белгородские молочные продукты», «Лента».

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Программа испытаний включала более 50 параметров оценки качества и безопасности продукции. Как выяснилось, образцы «Главпродукт» и «Глубокое» не соответствуют идентификационным признакам сгущенного молока. В итоге они были занесены в черный список.

Сгущенное молоко «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», «ОАО Белгородские молочные продукты» и «Лента» попали в список товаров с замечаниями.

К покупке была рекомендована продукция брендов «Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок» и «Волоконское» — они не вызвали нарекания у экспертов.

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