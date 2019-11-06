Названы опасные марки куриных рулетов

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриных рулетов стоимостью от 350 до 760 рублей за килограмм. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В проверке приняла участие продукция популярных брендов: «ВкусВилл», «Усадьба Горбунова», «Снежана», «Ремит», «Сафа», «Мясницкий ряд» и «Окраина». Проверку на безопасность не прошли несколько образцов: например, во «ВкусВилле», «Усадьбе Горбунова» и «Сафе» оказалось превышено допустимое значение обсемененности мезофильной микрофлорой. Кроме того, в рулете «ВкусВилл» выявлены листерии, а в «Окраине» — золотистый стафилококк. Остальные образцы были рекомендованы к покупке.

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Ранее «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров шести брендов и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. В их числе оказалась и продукция марки «Ржевское подворье». В исследованной курятине содержание микробов превышало допустимое значение в 30 раз. Также в мясе были обнаружены сальмонеллы.

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