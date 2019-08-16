Названы самые вкусные сливки

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливок жирностью 20 процентов. Лучшими оказались сливки марки «Свитлогорье». Это следует из материалов, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

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В общей сложности эксперты проверили сливки семи марок: «Ашан», «Большая кружка», «Простоквашино», «Авида», «О`кей», «Домик в деревне» и «Свитлогорье». Все проверенные образцы оказались безопасны по микробиологическим показателям. «Свитлогорье» были признаны лучшими по совокупности всех показателей.

Кроме того, к покупке были рекомендованы сливки «Простоквашино», «Ашан» и «Авида». Сливки «Домик в деревне» и «О`кей» попали в черный список из-за присутствия не указанного в маркировке сухого молока в составе.

Сливки «Большая кружка» включили в список товаров с замечаниями: они оказались слишком жидкими, а консистенция была неоднородной с плотными белыми включениями, на поверхности были капли растопленного жира. Кроме того, вкус этих сливок оказался слабовыраженным.

Ранее эксперты проверили ряженку. По итогам исследования к покупке рекомендовали только продукцию марок «Вкуснотеево», «Белый город», «Вологжанка / Из Вологды» и «Большая кружка».

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