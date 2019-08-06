Названа лучшая ряженка

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества ряженки с массовой долей жира 4 процента популярных брендов в ценовом сегменте от 76 до 105 рублей за литр. В рамках проводимой экспертизы образцы закупались непосредственно в магазинах, где покупают и обычные потребители. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Проверка проводилась для продукции марок «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка / Из Вологды», «Большая кружка», «Козельская» и «Ряженка из молока нашей дойки». Программа испытаний включала более 60 параметров оценки качества и безопасности.

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Все протестированные напитки соответствовали требованиям цвета, который должен быть светло-кремовым, как у топленого молока. Слегка кисловатый вкус оказался у ряженки «Коровка из Кореновки» и «Белый город». Растительные жиры в ходе исследования обнаружены не были: все проверенные напитки содержат исключительно молочный жир. Кисломолочные вкус и запах были достаточно выражены у всех образцов, кроме «Большой кружки».

Требованиям по газообразованию не отвечает ряженка марки «Козельская». «Эксперты отметили в ней присутствие небольшого газообразования, что свидетельствует о развитии несвойственной для этого кисломолочного продукта микрофлоры», — указали в «Росконтроле». Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в ряженке «Коровка из Кореновки» оказалась ниже технического регламента (7,1 процента вместо минимально допустимых 7,8 процента).

В образце «Ряженка из молока нашей дойки» выявили бактерии группы кишечной палочки, а содержание дрожжей и плесени превысило допустимые значения. Продукцию внесли в черный список «Росконтроля» из-за нарушений требований безопасности.

По итогам исследования только четыре марки прошли тестирование, к покупке в организации рекомендовали продукцию марок «Вкуснотеево», «Белый город», «Вологжанка / Из Вологды» и «Большая кружка».

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