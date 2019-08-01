Экономика
 
Последние новости
Медведев заподозрил умышленный поджог леса в Сибири
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Россиянин втихую построил многоэтажный дом и заработал 100 миллионов рублей
Найдена главная причина появления рака
Стали известны подробности телефонных переговоров Путина и Трампа
Учитель нашел в парке алмаз весом 2,12 карата
Чемпион мира по боксу сядет в тюрьму на 18 лет за насилие над дочерью
В России подешевела ипотека
Над немецкой экономикой сгустились «тучи»
Новости партнеров

Названа лучшая русская колбаса

Перейти в «Мою Ленту»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование русской колбасы. В нем приняли участие образцы пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».

Эксперты изучали колбасу по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленной маркировке, наличие патогенных микробов и консервантов. При этом образцы закупались в обычных магазинах, а не брались со складов.

Русская колбаса, согласно рецепту, должна обладать ярко выраженным чесночным запахом и иметь в составе небольшие кусочки шпика. На этикетке колбасы «Царицыно» указано, что это «колбасное изделие вареное из мяса птицы». Ее состав также отличается от классического.

В образце под маркой «Велком» обнаружен недостаточно хорошо перемешанный фарш, а кусочки шпика сильно отличаются друг от друга по размеру. К тому же, колбаса обладает вяжущим вкусом.

Похожие недостатки были выявлены в образце «Малаховский», кроме этого, на разрезе отмечены включения соединительной ткани. В «Окраине» и «Мяснове» куски шпика оказались крупнее, чем предусмотрено стандартом.

Также в составе «Окраины» были выявлены частицы свиной шкурки, не указанные в маркировке, и фосфор. При этом все исследованные образцы соответствуют стандартам безопасности.

По итогам исследования колбаса под брендами «Царицыно» и «Окраина» была добавлена в список товаров с замечаниями, остальные рекомендованы к покупке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа лучшая зубная паста
Назван лучший черный хлеб
Названы марки опасных для здоровья колбасок для гриля
Другие материалы рубрики
Экономика00:0429 июля

Нагнали на повороте

Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
06:37Сегодня

Над немецкой экономикой сгустились «тучи»

05:33Сегодня

Aston Martin опустился на новое дно

03:07Сегодня

Индийский «кофейный король» найден мертвым

Экономика10:5910 июля
Предприятие «Тольяттиазот»

С привкусом химикатов

СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
17:2630 июля

В Ялте прошла проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России «ПРОдвижение»

01:07Сегодня

США и Китай провалили переговоры об окончании торговой войны

08:5330 июля

На Западе снова поверили в Россию

Экономика08:1431 июля

Мамочки социальных сетей

Бизнес-тренер и счастливая мать — о том, как реализовать мечту
21:0831 июля

Кафе придумало новую сосиску в тесте и разбогатело

16:5010 июля

Кировский стартап при поддержке Корпорации МСП начнет выпуск биотопливных гранул

20:0231 июля

«Победа» впервые перевезла миллион клиентов за месяц на 30 самолетах

Россия
«Победа колхозного строя»
 
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Россиянка изгоняла из ребенка бесов хоккейной клюшкой
Патриарх увидел новую угрозу в цифровых технологиях
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
США ввели санкции против главы МИД Ирана
Стали известны подробности телефонных переговоров Путина и Трампа
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Зеленского ужаснул собственный бюст
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Эстонских националистов обвинили в обслуживании интересов Путина
Киев обвинили в подготовке провокаций для срыва перемирия в Донбассе
Шаткий триумф
Зеленский получил абсолютную власть на Украине. Сможет ли он ее удержать?
Стало известно о тренировках украинских военных в Чернобыле
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Над немецкой экономикой сгустились «тучи»
Aston Martin опустился на новое дно
Индийский «кофейный король» найден мертвым
США и Китай провалили переговоры об окончании торговой войны
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
Мамочки социальных сетей
Бизнес-тренер и счастливая мать — о том, как реализовать мечту
Все материалы
Силовые структуры
Предполагаемый убийца блогерши описал расправу в новом видео допроса
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Россиянин убил отказавшегося учиться пасынка
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
США раскрыли масштабы пожаров в России
Укороченный взлет F-35B попал на видео
Российский «Союз МС» окажется ненужным Европе
Израиль применил F-35I против Ирана в Ираке
Все материалы
Спорт
Сам себе хозяин
Убийства, обманы и деньги: как живет главный боксер современности
Поветкин узнал имя следующего соперника
Российский боец MMA заговорил о нужде UFC в «славянских лицах»
Вдове боксера Дадашева заплатят
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Автор самого быстрого нокаута в истории UFC вызвал на бой Макгрегора
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Все материалы
Культура
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Звезда «Игры престолов» и ее муж сделали тату в память о погибшем питомце
Том Круз прекратил общаться с дочерью из-за сайентологии
Алибасов передумал судиться с производителем средства для прочистки труб
Актер «Современника» сыграл полицейского-наркомана и сел
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Найден способ заразить любой iPhone через сообщения
Соцсети уличили в использовании вызывающих зависимость трюков
Twitter-аккаунт посольства России в Сирии заблокировали
Проводивший эксперименты со взрывчаткой YouTube-блогер погиб
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
46-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила пользователей сети
Модель Playboy утопила Lamborghini в бассейне
Супермодель отфотошопила ягодицы и разгневала поклонников
Похожее на сетку для лука платье удивило пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию
Россияне поставили рекорд в Турции
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Огромная искусственная волна накрыла и изранила туристов в аквапарке
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно
Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух
Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца
Научные эксперименты сделали ребенка звездой сети
Все материалы
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы
Дилеры оказалась не готовы работать с Lada XRay Cross
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
В Москве подорожало дешевое жилье
Субсидирование ипотеки признали необходимым
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы